O Real Madrid foi goleado em Inglaterra pelo Manchester City (4-0), na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, mas Carlo Ancelotti afastou os rumores sobre a saída do comando técnico dos madrilenos.

«Ninguém duvida do meu futuro, porque o presidente foi bastante claro há 15 dias», afirmou após o jogo, citado pela Marca, em alusão às palavras de Florentino Pérez, que realçou que o italiano tinha contrato até 2024.

«Foi uma boa temporada, temos de mostrar a cara nos últimos quatro jogos. Chegar às meias-finais da Liga dos Campeões é um sucesso, porque só chegam quatro equipas», vincou.

«Claro que com este plantel podes lutar pela Liga dos Campeões, já ganhámos no ano passado. E já estamos focados em vencer no próximo ano», assegurou.

Ancelotti assumiu que o City jogou «com mais intensidade e qualidade» e foi «superior».

«Não fizemos o que estava planeado, mas não temos de fazer drama. Não tivemos condições de chegar à final. Esta temporada estivemos muito bem e faremos melhor na próxima. Não temos de falar de atitude, perdemos para uma equipa que foi melhor que nós», sublinhou.