O futebolista alemão Toni Kroos lamentou a passagem menos conseguida de Julen Lopetegui pelo comando técnico do Real Madrid, na temporada 2018/2019.

O médio de 31 anos sublinhou o respeito que tem pelo atual treinador do Sevilha, tendo mesmo ficado contente com a sua conquista pelo clube andaluz na Liga Europa de 2019/2020.

«A destituição de Lopetegui foi a que mais me doeu pessoalmente, porque é o um treinador e uma pessoa de primeiro nível. Simplesmente teve um momento de me*** quando se tornou treinador aqui. Fiquei muito contente quando ganhou a Liga Europa com o Sevilha, merecia», expressou, na última edição do podcast Einfach mal Luppen, publicado na terça-feira e protagonizado com o seu irmão, Felix Kroos.