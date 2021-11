O futebolista brasileiro Vinícius Júnior assegurou que está bem no Real Madrid e que, sobre uma possível renovação, quer continuar por mais anos no clube espanhol, tendo mesmo lembrado o percurso de Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabéu.

«Todos os jogadores querem jogar aqui muito tempo. Tenho a sorte de estar aqui há três anos e quero estar muito mais. Quero fazer uma grande carreira como o Cristiano Ronaldo, como o Sergio [Ramos], como está a fazer o Marcelo… quero estar tanto tempo como eles», afirmou, em declarações ao ‘El Larguero’.

O brasileiro de 21 anos sublinhou que o treinador Carlo Ancelotti teve um papel crucial para a sua evolução recente. Em 2021/2022, Vinícius leva dez golos e cinco assistências nos 17 jogos em que participou: já é mesmo a melhor época a nível de golos pelo Real Madrid.

«Não foi só o Ancelotti, foram todos: Solari, Zidane e agora o Carlo. Com ele, tenho mais confiança, mais minutos, mais tempo para fazer bem as coisas. Os três anos a treinar muito e a ter muitos minutos também ajudaram bastante. Agora, o Ancelotti chegou e deu-me a confiança que necessitava», frisou, respondendo também às suas ambições sobre uma eventual disputa futura pela Bola de Ouro.

«Claro que todos os jogadores sonham ser Bola de Ouro algum dia. Eu continuo a trabalhar, tenho muito tempo no futebol para fazer muitas coisas, para dar o meu melhor e para estar bem comigo mesmo, que é o mais importante», declarou o internacional brasileiro.

Vinícius foi ainda questionado sobre o facto de um olheiro do Barcelona ter dito que o jovem brasileiro foi sempre adepto dos catalães. A resposta foi curta e clara por parte do jogador: «não dou corda a gente de fora, as pessoas que estão comigo sabem a verdade, por isso não falo tanto».