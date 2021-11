O futebolista português Xeka deixou em aberto a possibilidade de continuar no Lille para lá da época 2021/2022, assegurando que, se houve acordo entre as partes, pode continuar no emblema gaulês.

Questionado sobre se esta seria a sua última temporada no atual campeão de França – o médio de 27 anos termina contrato em junho de 2022 – Xeka disse não saber e que tudo é possível.

«Quando eu cheguei ao LOSC [Lille], eu era como uma criança. Não tinha muita experiência. Este clube abriu-me as portas e acolheu-me de uma maneira que eu não imaginava. Eu tenho este clube na minha pele. Se chegarmos a acordo, vou continuar. Caso contrário, irei para outro clube. Mas o Lille vai ficar na minha memória, assim como na da minha família, que é muito ligada», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão à quinta jornada da Liga dos Campeões.

O Lille recebe esta terça-feira o Salzburgo, a partir das 20 horas, em jogo do grupo G, atualmente liderado pelos austríacos, com sete pontos, seguidos do Lille e Wolfsburgo (ambos com cinco) e, por fim, do Sevilha, quarto e último com três pontos.