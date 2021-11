Dimitri Payet apresentou queixa às autoridades após ter sido atingido por uma garrafa no Lyon-Marselha, do último domingo. Recorde-se que o jogador do Marselha foi atingido na cabeça por uma garrafa atirada por um adepto da equipa da casa quando se preparava para bater um pontapé de canto.



De acordo com o jornal L'Équipe, o internacional francês terá alegado «violência intencional agravada» e confessado que sente «medo» de bater pontapés de canto sempre que joga fora do Vélodrome.



Após o adepto do Lyon ter atingido Payet, o jogo foi suspenso.