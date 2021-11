O árbitro do Lyon-Marselha falou à imprensa para justificar o motivo de ter suspendido o jogo, depois de Payet ter sido atingido por uma garrafa atirada da bancada. Ruddy Buquet contrariou a versão de Jean-Michel Aulas, presidente do clube da casa, e sublinhou que a sua intenção nunca foi retomar o encontro.



«Gostaríamos que o jogo tivesse sido retomado, mas a minha decisão foi sempre não o fazer. Era preciso ter outras coisas em consideração. Por razões desportivas que são óbvias, não poderia ter retomado o jogo. Além disso, há o lado extra-desportivo. A decisão final coube-me a mim e tomei-a», frisou, citado pelo L'Équipe.



«Temos de proteger os jogadores. Somos os primeiros a zelar pela segurança. Por isso, decidi voltar para o balneário. O estádio estava cheio e era importante evacuar os jogadores que precisavam de estar seguros», acrescentou ainda.



No entanto, o mesmo jornal francês, contraria a versão apresentada pelo juiz da partida. De acordo com o L'Équipe, que cita um comunicado da Prefeitura de Lyon, Buquet anunciou às autoridades de segurança e aos presidentes dos dois clubes a intenção de retomar o encontro. Depois, o árbitro mudou de ideias e comunicou a decisão aos mesmos elementos a quem havia dito o contrário.