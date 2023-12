Apesar da despedida de Toni Kroos da seleção alemã em 2021, os compatriotas não o esquecem e almejam o seu retorno, como é o caso de Antonio Rüdiger, também colega no Real Madrid, que já afirmou publicamente que pede todos os dias que o médio regresse à Mannschaft. Quando questionado sobre as declarações do compatriota, Toni Kroos não descartou essa opção e afirmou que tem de pensar sobre o assunto.

«Tive de pensar nisso durante muito tempo, apanhou-me desprevenido, porque foi ele quem pensou nisto. Isso fez-me pensar e dar-lhe uma resposta que não posso dar hoje», referiu o médio do Real Madrid à DAZN, esta semana, não querendo tornar pública a resposta que deu a Rüdiger.

O colega de equipa e compatriota, Antonio Rüdiger, revelou também à DAZN que «pergunta diariamente» a Toni Kroos quando é que regressa à seleção.

«Um jogador como ele, que ainda joga ao alto nível, tem de estar aqui. A sua qualidade de passe é de outro planeta. Tudo o que ele faz é realmente impressionante. Adoraria que ele voltasse a jogar pela seleção nacional», frisou o defesa alemão.

Desde que Toni Kroos se despediu da seleção, com 106 internacionalizações e 17 golos, o conjunto alemão não vive os melhores momentos, tendo um registo de oito derrotas e oito empates, nos últimos 30 jogos disputados.

De recordar que a Alemanha irá ser a anfitriã do Campeonato Europeu de 2024, momento em que Toni Kroos poderá fazer uma «last dance».