As noites europeias em Berlim, aquando jogos do Union, prometem deixar saudades. Na derradeira jornada da Liga dos Campeões, o Olímpico de Berlim encheu, com mais de 73 mil adeptos, e pintou-se de vermelho e branco para receber o Real Madrid, líder do Grupo C já qualificado para os oitavos de final.

Numa partida em que Carlo Ancelotti optou por relegar Rüdiger e Kroos para o banco de suplentes, optando por Nacho e Alaba como centrais, e entregando a batuta no meio a Modric, os “merengues” entraram autoritários, sobretudo à boleia do ímpeto ofensivo de Bellingham.

Num primeiro tempo quase sempre de sentido único, durante o qual os visitantes garantiram 76% da posse e desferiram 11 remates. Ainda assim, por apenas duas vezes o guardião da casa foi obrigado a aplicar-se.

À passagem dos 43 minutos, e após cruzamento pela direita do ataque madrileno, o português Diogo Leite tocou a bola com a mão, fazendo soar, de imediato, o apito do juiz Rade Obrenovic.

Na marca de grande penalidade, o croata Modric rematou para o meio, mas não conseguiu bater Ronnow. Ora, o guardião voou para a direita mas – fruto da experiência ou mera sorte – defendeu o esférico com as pernas.

Na resposta, já na compensação, o Union Berlim surpreendeu e inaugurou o marcador por Volland. Depois de um pontapé de baliza, Alaba aliviou a bola na direção errada e o avançado alemão não se fez rogado. Ao terceiro remate, os anfitriões encontraram o caminho das redes.

Na pausa, o ambiente no Olímpico de Berlim era de muitos saltos e festa, uma vez que os alemães estavam virtualmente apurados para a Liga Europa, face ao resultado do Braga em Nápoles.

Joselu e Ceballos resgatam triunfo e afundam Berlim

A 2.ª parte arrancou já com Kroos na partida, em detrimento de Valverde, e com o Real Madrid instalado na área contrária. Porém, nesse momento, voltou a brilhar o guardião Ronnow. A remates de Nacho e Rodrygo, o dinamarquês, de 31 anos, ora mergulhou, ora transformou-se num guarda-redes de andebol.

Mas o empate era uma questão de tempo. A festa no Olímpico resfriou – momentaneamente – depois de, aos 61’, Rodrygo servir o cabeceamento certeiro de Joselu.

Dez minutos volvidos, entre oportunidades e já com Rüdiger em jogo, o avançado espanhol bisou, assistido pelo lateral Fran García. Ao primeiro poste, Joselu, de novo de cabeça, assinou o seu terceiro golo na Liga dos Campeões.

Nos últimos dez minutos, sem nada a perder e com todas as substituições utilizadas, o Union Berlim apostou em contra-ataques para tentar, pelo menos, sonhar. Por instantes, ainda foi possível, à boleia do golo do checo Alex Král, que rematou à boca da grande área madrilena, aos 85'.

Contudo, as aspirações do Berlim caíram por terra na resposta do colosso espanhol. Aproveitando o avanço dos alemães, o Real Madrid desferiu um contra-ataque mortífero – e feliz – quando, aos 89’, Ceballos fez o 2-3. Um ligeiro desvio foi suficiente para retirar o guarda-redes da jogada.

Ceballos sacudiu a pressão, fechou o resultado e deu lugar ao jovem argentino Nico Paz, médio de 19 anos.

O soar do apito final confirmou o Real Madrid como líder do Grupo C, com seis vitórias. Por sua vez, o Union Berlim sai das competições europeias, para felicidade do Sp. Braga, que garante bilhete para a Liga Europa.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]