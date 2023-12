O Manchester United viveu mais uma noite de pesadelo em Old Traford, que em tempos mereceu o epíteto de «teatro dos sonhos».

Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a jogar de início, a equipa inglesa precisava de vencer o Bayern de Munique e esperar por um empate entre Copenhaga e Galatasaray para se apurar para os oitavos de final.

Para seguir para a Liga Europa, teria de vencer o Bayern, independentemente do que sucedesse na Dinamarca.

Só que o Bayern controlou o jogo, primeiro, e matou as esperanças do Manchester United, depois.

Kingsley Coman marcou o único golo do jogo, aos 70 minutos, assistido por Harry Kane, depois de um lance onde a equipa de Erik tem Hag pareceu perdida em campo.

O Bayern chegou aos 16 pontos, num domínio total do grupo; o Manchester United ficou no último lugar, com apenas quatro, e está fora da Europa.

Copenhaga vence ‘final’ com Galatasaray

Na Dinamarca, Diogo Gonçalves foi titular na receção ao Galatasaray, numa ‘final’ pelo apuramento. Quem ganhasse seguia em frente, mesmo que o Manchester United vencesse o Bayern. O empate favorecia os dinamarqueses, que tinham vantagem no confronto direto.

O Copenhaga acabou por vencer, graças um golo de Lukas Lerager, aos 58 minutos. Com isso, garantiu o segundo lugar, com oito pontos. O Galatasaray fica com cinco e segue para a Liga Europa.