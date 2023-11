O Real Madrid comunicou, este sábado, que o internacional brasileiro Vinicius Júnior sofreu uma rotura no bíceps femoral da perna esquerda, com afetação do tendão discal, na derrota da canarinha diante da Colômbia.

O avançado de 23 anos vai desfalcar os merengues entre oito e 10 semanas, o que significa que só volta a jogar no próximo ano.

Recorde-se que, no jogo de qualificação da zona sul-americana (CONMEBOL) para o Mundial, em Barranquilla, Vinicius teve de ser substituído logo aos 27 minutos.

O Real Madrid, adversário do Sporting de Braga no Grupo C da Liga dos Campeões, tem enfrentado uma vaga de lesões no plantel.