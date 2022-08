O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que Renato Sanches vai reforçar os parisienses.

«É esperado esta tarde. Foi uma oportunidade de mercado de contratar um jogador que conhecia a Ligue 1 e está ao mais alto nível e nós aproveitámos. Ele é um jogador que tem qualidades diferentes dos outros do plantel, como Verratti e Vitinha. É explosivo, sabe quebrar linhas e acrescenta ao nível defensivo. Ele não treinou no Lille e, portanto, parte atrás dos companheiros de equipa», disse o técnico que já trabalhou com o médio precisamente no Lille.

Tal como o Maisfutebol noticiou nesta quarta-feira, a transferência do internacional português estava apenas dependente dos «últimos detalhes».

Renato Sanches junta-se, então, a Nuno Mendes, Danilo e Vitinha, aumentando para quatro o contingente português no PSG.

O jogador de 24 anos também reencontra Luís Campos, que é um confesso apreciador das suas características e já foi o grande responsável pela transferência do médio para o Lille.

