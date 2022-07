O Paris Saint-Germain conquistou a Supertaça francesa neste domingo, com um triunfo sobre o Nantes (4-0), e começou a época da melhor maneira, tal como frisou Neymar após a partida.

«Foi um bom jogo. É muito importante entrar na época a ganhar e a conquistar mais um título», disse o brasileiro na flash interview.

Neymar esteve em bom plano, com um bis e vários pormenores de classe, mas Lionel Messi também se mostrou a grande nível, antevendo uma temporada melhor do que a de estreia. O camisola 10 do PSG foi questionado sobre se a nova época iria trazer um «novo Messi» e respondeu de forma taxativa: «Não! [As pessoas] falam demasiado. Não sabem o que se passa cá dentro, o que acontece no dia a dia. Leo é Leo, nunca mudou. É um jogador que faz a diferença. Simplesmente, às vezes, as coisas não encaixam.»