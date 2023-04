Depois do empate deste sábado, o Lille, orientado por Paulo Fonseca, podia ser apanhado no quinto lugar do campeonato francês – última posição europeia - pelo Rennes. Contudo, o rival da equipa do treinador português perdeu em casa do Montpellier (1-0) e manteve os 53 pontos, enquanto o Lille segue com 56.

Apesar de ter ficado em inferioridade numérica aos 53 minutos, por expulsão de Savanier, a equipa da casa garantiu o triunfo através do golo de Mavididi, a seis minutos dos 90.

Nos outros jogos desta 32.ª jornada, este domingo, o Estrasburgo venceu no reduto do Reims por 2-0. O bis de Diallo (1m e 37m) ajuda os forasteiros nas contas da permanência.

Já o Ajaccio, empatou a zero na receção ao Brest, enquanto o Toulouse venceu em casa do Lorient (1-0) e o Nice perdeu na Riviera com o Clermont (2-1).

Nota ainda para o 2-2 na receção do nantes ao Troyes. O golo do empate da equipa anfitrião só surgiu no quinto minuto de compensação.

João Victor, defesa brasileiro emprestado pelo Benfica ao Nantes, foi lançado aos 71 minutos.