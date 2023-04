Depois da espetacular exibição no Diego Armando Maradona para a Liga dos Campeões, Rafael Leão «carregou» o Milan e apontou os dois golos na vitória deste domingo, em San Siro, diante do Lecce (2-0), na 31.ª jornada da liga italiana.

O primeiro tento do internacional português até nem foi ao seu estilo habitual. Após um canto, aos 40 minutos, Tonali colocou a bola na área e Leão subiu mais alto no segundo poste, para cabecear para golo.

Contudo, o bis já foi no registo a que tem acostumado. O extremo luso esteve imparável nas arrancadas e, à entrada para o último quarto de hora de jogo, conduziu a bola em velocidade, tendo aplicado um remate cruzado que bateu Wladimiro Falcone pela segunda vez no jogo.

Com estes dois golos, Rafael Leão iguala Olivier Giroud como melhor marcador do Milan na presente temporada. Em 41 jogos, já marcou por 13 vezes, 12 delas no campeonato, onde é o sexto artilheiro, em igualdade com Kvicha Kvaratskhelia, do Nápoles.

Este triunfo permite ao Milan regressar ao quinto lugar, com 56 pontos, os mesmos da Roma de José Mourinho, que é quarta classificada e tem um jogo por disputar. O Lecce, por sua vez, é 16.º, com 28 pontos.