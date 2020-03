Roger Flores, antigo jogador do Benfica e atual comentador na Sport TV brasileira, ignorou a quarentena imposta no Rio de Janeiro e foi visto na praia, na Barra da Tijuca, com a mulher Betina Schmidt, a fazer exercícios.

O governador do estado Wilson Witzel tinha emitido um decreto a proibir o acesso às praias do Rio de Janeiro devido à pandemia do novo coronavírus, mas o antigo jogador foi «apanhado» pela «Revista Quem» a «driblar» a quarentena.

Roger foi contratado pelo Benfica ao Fluminense no ano de 2000, mas foi cedido ao cube carioca antes do final da temporada. Voltou depois em 2002, mas acabou por ser novamente cedido ao mesmo clube.