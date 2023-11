Após o nulo entre Roma e Lazio, no dérbi da cidade eterna, José Mourinho elogiou a prestação dos seus jogadores e deixou críticas a Pedro Rodríguez, avançado da formação «laziale».



«Quando jogamos, jogamos para ganhar. Um ponto é melhor do que nenhum. Jogamos contra um adversário do nosso nível e o empate significa que não lhes ganhamos três pontos. Jogou quem estava em melhores condições. Renato, Pellegrini e Aouar não jogaram. Jogamos com três médios com pernas, coração e cabeça para jogarem um jogo deste nível. Só tínhamos estes defesas disponíveis e o árbitro mostrou-lhes dois amarelos em 20 minutos, o que nos deixou em dificuldades. Ainda assim, jogámos bem», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



«Disse ao Karsdorp para não pressionar o Marusic, caso contrário o Mancini ficaria um para um com o Pedro. O Pedro é um jogador fantástico, mas também um nadador excelente. Ele mergulha sempre. Os rapazes fizeram um bom jogo e tiveram personalidade com bola. Faltou à Roma marcar, mas tivemos algumas oportunidades. O Rui também fez uma defesa extraordinária», acrescentou.



Recorde-se que Pedro Rodríguez e o «Special One» não «morrem de amores» um pelo outro. O internacional espanhol criticou publicamente o técnico português depois de este o ter dispensado da Roma em 2021.