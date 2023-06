Em 2021, Pedro Rodríguez trocou a Roma pela Lazio por decisão de José Mourinho, técnico a quem deixou duras críticas pela forma como geriu a sua saída dos giallorossi.



«Ele [Mourinho] decidiu mandar-me embora, mas não me desiludiu. O que me desiludiu foi o facto de ter tentado falar com ele para saber porquê, queria que me dissesse na cara, não somos crianças, mas ele não quis. Até o clube me proibiu. Foi um bocado estranho», referiu o internacional espanhol, em entrevista ao «ABC», lembrando que o português lhe ligou para assinar para o Chelsea em 2015.



O jogador, de 35 anos, foi treinador pelo «Special One», no Chelsea, e por Pep Guardiola, no Barcelona. Quando convidado a eleger o melhor treinador com quem trabalhou, Pedrito não tem dúvidas. «Se tiver de escolher o melhor treinador com quem trabalhei, já sabem a minha resposta: Fico-me com o Pep [Guardiola]», concluiu.



Nas últimas duas épocas ao serviço da Roma, Pedro Rodríguez disputou 87 jogos, tendo anotado 17 golos.