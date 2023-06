O treinador português José Mourinho foi castigado com quatro jogos de suspensão nas competições europeias por dirigir-se ao árbitro da final da Liga Europa, entre Roma e Sevilha, com «linguagem abusiva», anunciou o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA.

O organismo, refira-se, tinha aberto um procedimento disciplinar ao técnico português depois de, no final do jogo de Budapeste, já na garagem do estádio, confrontar a equipa de arbitragem liderada pelo inglês Anthony Taylor.

«É uma desgraça do c******», «não há p*** de vergonha na p*** da cara» e «nem o Rosetti [da UEFA] foi capaz de dizer que não era [penálti]», disse Mourinho.

Além dos insultos dirigidos pelo técnico dos giallorossi, Anthony Taylor também foi «apertado» por adeptos da Roma no aeroporto, antes do regresso a casa.

Os castigos relativos à final, porém, não se ficam por aqui. A Roma foi multada em 50 mil euros e proibida de vender bilhetes para o próximo jogo fora nas competições europeias, «por fogos de artifício, arremesso de objetos, atos de dano e distúrbios», causados pelos adeptos em Budapeste.

O clube italiano terá ainda de pagar uma coima de cinco mil euros pela «conduta imprópria» da equipa e deverá contactar a Federação Húngara «para a reparação dos danos causados ​​pelos seus adeptos, ou seja, pelos caixotes do lixo, caixas de papelão, copos, fichas de cabo e os dois assentos partidos».

Relativamente à primeira mão das meias-finais da Liga Europa, no Olímpico, diante do Bayer Leverkusen, a Roma foi multada em mais de 50 mil euros, por «fogo de artifício» e «bloqueio de passagens pública». Além disso, a UEFA ordenou o «encerramento parcial do estádio», em pelo menos seis mil lugares.

Refira-se ainda que a Roma vai disputar a Liga Europa em 2023/24, depois de ter terminado o campeonato italiano na sexta posição.

[artigo atualizado]