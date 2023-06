José Mourinho ficou furioso com a arbitragem de Anthony Taylor na final da Liga Europa perdida para o Sevilha, nos penáltis. Após o jogo em Budapeste, o técnico da Roma confrontou os árbitros na garagem do estádio.



«É uma desgraça do c******», «não há p*** de vergonha na p*** da cara» e «nem o Rosetti [da UEFA] foi capaz de dizer que não era [penálti]» disse o treinador português, queixando-se de um alegado penálti que ficou por marcar a favor dos romanos por braço na bola de Fernando na área.



O episódio foi gravado pelos jornalistas presentes no local. Veja o vídeo: