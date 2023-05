José Mourinho considera a derrota da Roma nos penáltis frente ao Sevilha, na final da Liga Europa, injusta.

Em declarações no final da partida, o técnico português elogiou a prestação da sua equipa e deixou críticas à arbitragem.

«Estamos mortos de cansaço físico e mental. E também estamos mortos porque achamos que é uma derrota injusta, com tantos episódios para contar. Mas não podemos perder a dignidade. Ganhei cinco finais e perdi esta, mas vou para casa orgulhoso dos meus rapazes», disse, à Sky.

«Lágrimas de Dybala? Somos todos apegados à camisola, à nossa natureza. Levamos as coisas a sério e com humildade. Trabalhamos muito, cada um reage ao seu jeito, uns choram, outros não. A verdade é que estamos todos muito tristes. Com ou sem choro, a verdade é esta. Vamos para casa exaustos e a morrer por sentirmos que é injusto», continuou.

Depois, Mourinho falou do árbitro: «Foi um grande jogo, uma grande final, intensa e vibrante. Mas o árbitro parecia espanhol... amarelo, amarelo, amarelo. O Lamela devia ter sido expulso, mas no final bateu um penálti.»

Sobre o futuro, Mourinho lembrou que tem contrato com a Roma por mais um ano e recuou até dezembro, quando foi cobiçado para o cargo de selecionador nacional.

«Vou de férias na segunda-feira. Se tivermos tempo para conversar até segunda-feira, falaremos. Se não, vou de férias e veremos. Com estes rapazes tenho de lutar por eles e dizer objetivamente que vou ficar», referiu.

«Se vou falar com a direção? Disse, há uns meses, que se tivesse contactos com outros clubes contaria aos donos, não faria nada em segredo. Falei com o clube em dezembro, quando tive a proposta da Seleção de Portugal. Até agora não falei com ninguém por não há outra equipa. Tenho mais um ano de contrato com a Roma, a situação é esta», concluiu.

«Quero ficar, mas mereço mais»

Na conferência de imprensa, no entanto, o técnico luso assumiu que ele e os jogadores merecem mais: «Quero ficar, mas os meus jogadores merecem mais. E eu mereço mais também. Estou um pouco cansado de ser treinador, diretor de comunicação e de ser aquele que diz que fomos roubados. Estou cansado de ter de ser tanto. Quero ficar, mas com condições para dar mais. Na próxima época não jogaremos a Liga dos Campeões e acho que é uma boa notícia. é paradoxal, mas ainda não somos uma equipa de Liga dos Campeões.»

