O treinador português José Mourinho renunciou ao cargo de membro do UEFA Football Board, um órgão criado no passado mês de abril e que junta outros 19 treinadores, com o intuito de sugerir propostas e leis para melhorar o futebol.

«Ao agradecer o convite que me fez para ser membro do UEFA Football Board, lamento informar que, com efeitos imediatos, renuncio à minha participação neste grupo. Os princípios nos quais acreditava plenamente quando entrei no grupo já não estão lá e sinto-me na obrigação de tomar esta decisão. Peço gentilmente que também comunique a minha decisão ao presidente Sr. Aleksander Ceferin», lê-se na carta dirigida pelo treinador da Roma a Zvonimir Boban, chefe do futebol da UEFA.

Esta posição de Mourinho, refira-se, surge um dia depois de ter sido conhecido o castigo de quatro jogos de suspensão nas competições europeias ao técnico dos giallorossi, por se ter dirigido ao árbitro da final da Liga Europa, Anthony Taylor, com «linguagem abusiva»