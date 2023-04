José Mourinho confrontou os adeptos da Roma e saiu em defesa de Dejan Stankovic durante o jogo entre os giallorossi e a Sampdoria.



Tudo aconteceu no início da segunda parte quando uma facção dos adeptos romanos entoou cânticos racistas na direção do treinador sérvio. O português não gostou e dirigiu-se aos seus próprios adeptos, fazendo um gesto com a mão para que parassem.



No final do encontro, Stankovic agradeceu o gesto do «Special One». «Tenho orgulho em ser cigano. Não fico ofendido por me chamarem cigano e o José sabe. Nem reparei durante o jogo, mas quero agradecer ao Mourinho por me ter defendido», referiu, em declarações à DAZN.



José Mourinho também falou sobre o episódio no final da partida e frisou que nos seus amigos ninguém toca.



«O Dejan [Stankovic] não precisa de me agradecer. Também fui insultado muitas vezes e de muitas maneiras diferentes. Construí um muro protetor à minha volta e o Stankovic fez exatamente o mesmo. Ele é um grande homem, mas de qualquer forma isto não é bom para a sua família que está em casa», começou por dizer à DAZN, antes de explicar por que razão mandou calar os adeptos da Roma.



«Segui o meu instinto. O Dejan é meu amigo e é intocável.»



Veja como tudo aconteceu: