O encontro entre a Sampdoria e a Roma permitiu a José Mourinho reencontrar Dejan Stankovic, atual técnico do clube de Génova.



O treinador português cumprimentou o seu antigo jogador - trabalharam juntos no Inter de Milão entre 2008 e 2010 - com um beijo na testa e no final, fez questão de assinalar o momento com uma publicação nas redes sociais.



«Irmão mais novo. Três pontos», escreveu o «Special One» na legenda da fotografia.



De resto, o abraço sentido entre Mourinho e Stankovic durante a partida não deixou ninguém indiferente e provou a amizade que une os dois desde os tempos de glória no Inter.



Recorde-se que a Roma venceu a Sampdoria por 1-0 graças a um golo de Pellegrini, de penálti.