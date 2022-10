Dejan Stankovic é o novo treinador da Sampdoria, informou o clube italiano.



De acordo com a nota divulgada no site oficial, o técnico sérvio assinou um contrato válido com a formação de Génova até 2023. O acordo entre as duas partes prevê ainda a opção de prolongar a ligação por mais uma temporada, ou seja, até 2024.



O treinador, de 44 anos, vai viver a primeira experiência na Serie A depois de várias temporadas no Estrela Vermelha. De resto, Stankovic deixou esta temporada o gigante de Belgrado após ter falhado o apuramento para a Liga dos Campeões.



Stankovic, que fez grande parte da carreira de futebolista em Itália ao serviço de Lazio e Inter, sucede a Marco Giampaolo, técnico que saiu com a Sampdoria no último lugar do campeonato.