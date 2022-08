O Estrela Vermelha anunciou esta sexta-feira a demissão do treinador Dejan Stankovic depois do antigo internacional sérvio ter falhado, pelo terceiro ano consecutivo, a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O campeão sérvio foi eliminado no play-off de acesso à fase de grupos pelos israelitas do Maccabi Haifa (2-3 e 2-2) que acabaram por ficar inseridos no grupo do Benfica.

No comunicado do Estrela Vermelha, é o próprio Stankovic que explica a sua saída. «Depois de uma terceira tentativa para o clube integrar a Liga dos Campeões, sinto-me completamente vazio porque não consegui oferecer ao meu grande amor o que mais queria. Deu tudo. Não posso continuar», esclareceu.

O Estrela Vermelha acabou por ser integrado no sorteio da Liga Europa e vai disputar o Grupo H com o Monaco, Ferencvaros e Trabzonspor.