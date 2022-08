Os israelitas do Maccabi Haifa bateram os sérvios do Estrela Vermelha por 3-2, enquanto os azeris do Qarabag não foram além de um nulo na receção aos checos do Viktoria Plzen, nos outros dois jogos da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões realizados esta quarta-feira.

Um jogo elétrico em Haifa com constantes alterações no marcador. A equipa da casa foi a primeira a marcar, por Pierrot (18m), mas os sérvios viraram o resultado antes do intervalo com golos de Pesic (27m) e Kanga (40m).

Logo a abrir a segunda parte, Pierrot (51m) voltou a marcar e nivelou o resultado, antes de Chery (61m) marcar o golo que coloca os israelitas em vantagem na corrida à fase de grupos.

No outro jogo, realizado em Baku, terminou sem golos, deixando tudo em aberto para a segunda mão, dentro de uma semana, em Plzen.

Todos os resultados dos play-off

Quarta-feira:

Qarabag, Azb - Viktoria Plzen, Che, 0-0

Maccabi Haifa, Isr - Estrela Vermelha, Ser, 3-2

Dinamo Kiev, Ucr - Benfica, Por, 0-2

Terça-feira:

Copenhaga, Din - Trabzonspor, Tur, 2-1

Bodo/Glimt, Nor - Dinamo Zagreb, Cro, 1-0

Rangers, Esc - PSV Eindhoven, Hol, 2-2