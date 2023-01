Rudi Voller, antigo selecionador alemão, vice-campeão do mundo em 2002, foi escolhido para o cargo de diretor desportivo da Alemanha, por proposta de um grupo de ex-internacionais, anunciou a federação germânica (DFB).

Após a surpreendente eliminação da Alemanha na fase de grupos do Mundial2022, repetindo a desilusão de 2018, na Rússia, a DFB reuniu um grupo de cinco ex-internacionais, entre os quais Rudi Voller, para apoiar a recuperação da Mannschaft, e o antigo jogador foi o eleito para substituir Oliver Bierhoff (também antigo internacional alemão) no cargo.

Rudi Voller passou quatro anos à frente da seleção alemã, de 2000 a 2004, disputando a final do Mundial na Coreia do Sul e no Japão, em 2002, perdida para o Brasil, e a eliminação precoce da fase de grupos do Euro2004, em Portugal.

Na carreira de jogador, Voller foi campeão mundial em 1990 com a Alemanha e retirou-se do futebol internacional em 1994, após o campeonato do mundo nos Estados Unidos.

Neste regresso ao serviço da seleção, Voller estabeleceu como objetivo principal o sucesso no próximo Europeu, que será organizado pela Alemanha. «Queremos criar as bases para um Euro 2024 bem-sucedido e apoiado por toda a Alemanha».