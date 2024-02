Rui Vitória não resistiu à eliminação precoce no CAN e foi demitido do cargo de selecionador do Egito no domingo. Ora, esta terça-feira, Mohamed Salah, a principal figura dos «faraós», deixou uma mensagem de despedida ao treinador português.

«Obrigado por tudo, treinador. Desejo-lhe o melhor no futuro», escreveu o avançado do Liverpool no Instagram.

Rui Vitória, diga-se, era selecionador do Egito desde julho de 2022.