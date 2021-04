O Rumilly Vallières, equipa da quarta divisão francesa, causou sensação nesta terça-feira, ao apurar-se para os quartos de final da Taça de França após bater o Toulouse, 3.º classificado da II Liga, por 2-0.

Mathieu Guillaud (19m) e Anthony Rouault (83m) apontaram os golos da equipa sediada numa pequena comuna da região dos Alpes.

No outro jogo realizado esta terça-feira, o Montpellier (sem o lesionado Pedro Mendes) venceu fora o Canet por 2-1. A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 25 minutos por Toufik Ouadoudi, mas o avançado argelino Andy Delort bisou com golos aos 60 e 84 minutos e evitou mais uma eliminação aos pés de uma equipa da quarta divisão.

O Rummilly e o Monpellier ficam agora a aguardar pelos resultados dos restantes jogos dos quartos de final, que opõem PSG a Angers e Lyon a Mónaco.