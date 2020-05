Depois do peruano Jefferson Farfán, o Lokomotiv de Moscovo anunciou que tem mais quatro futebolistas infetados com Covid-19.



Numa nota no seu site oficial, o emblema russo informou que quatro jogadores tiveram resultados positivos nos testes realizados na última terça-feira: Barinov, Kochenkov, Suleymanov e Tugarev. O quarteto está assintomático e encontra-se em isolamento.



O restante plantel juntou-se esta quinta-feira no centro de estágios para retomar os treinos, com vista a preparar a retoma do campeonato agendada para 21 de junho frente ao Orenburg.



A Rússia é o terceiro país com maior número de contágios, atrás de Estados Unidos e Brasil, com quase 380 mil pessoas que foram infetadas, e 4.142 mortes associadas à doença.

Lembre-se que João Mário e Eder estão de saída da formação moscovita. O médio vai regressar ao Inter de Milão e o avançado não vai renovar, segundo o presidente do clube.