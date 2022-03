O Estádo Luzhniki, em Moscovo, contou com as bancadas cheias para assinalar o oitavo aniversário da anexação da região da Crimeia, por parte da Rússia.

O evento contou com um discurso do presidente russo, Vladimir Putin, num palco ornamentado com tarjas que pediam um mundo sem nazismo, e com incentivos ao próprio líder do país.

Para além de roupas com as cores russas, e bandeiras do país, muitos espectadores usaram referências à letra Z, que passou a ser um símbolo do exército russo.

A transmissão televisiva do discurso de Putin teve uma interrupção, que foi justifica posteriormente com uma falha num servidor, de acordo com a Reuters.

Referindo-se à invasão da Ucrânia como uma «operação especial», o presidente russo garantiu que o país sabe «o que fazer, como fazer, e a que custo».