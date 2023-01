A União de Futebol da Rússia (UFR) condenou a decisão da UEFA de transferir a Supertaça Europeia de 2023 de Kazan para Atenas, na Grécia.

«A decisão de retirar a Supertaça de Kazan, no âmbito da exclusão dos nossos clubes e seleções de competições internacionais, era esperada e não tem nada a ver com o desporto. [Kazan] Tem uma enorme experiência na realização de torneios internacionais de alto nível, inclusive do ponto de vista da segurança», disse o organismo, citado pelo jornal Sport-Express.

Kazan, recorde-se, foi uma das sedes do Mundial 2018 e da Taça das Confederações de 2017, ambas realizadas na Rússia, que está debaixo de sanções económicas e desportivas desde que decidiu invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A reação dos russos, que chegaram a ponderar deixar a UEFA e passar a competir na Confederação Asiática de Futebol (AFC), surge pouco depois de o organismo que tutela o futebol europeu anunciar a mudança de país da Supertaça Europeia de 2023 após reunião do comité executivo em Nyon. «O Comité Executivo da UEFA decidiu realocar a Supertaça Europeia de 2023 de Kazan para Atenas», informou a UEFA em comunicado.

O jogo que irá opor o vencedor da Liga dos Campeões ao vencedor da Liga Europa terá lugar no Estádio Georgios Karaiskakis, reduto do Olympiacos, em 16 de agosto.

Antes, a Rússia ficou também sem a final da Liga dos Campeões 2021/22, transferida de São Petersburgo para Paris.