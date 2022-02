O brasileiro Pedrinho, que no início da época trocou o Benfica pelo Shakhtar Donetsk, publicou um vídeo nas redes sociais a tranquilizar as pessoas mais próximas e apelar que os jogadores reunidos no hotel em Kiev sejam evacuados rapidamente, devido ao estalar da guerra com a Rússia, que invadiu o território ucraniano.

«Estamos todos reunidos numa sala do hotel e à espera de algo que Governo possa fazer para nos tirar daqui. [O ambiente] é muito tenso, estamos com medo do que pode acontecer, mas tentamos aclamar as nossas famílias», começou por dizer.

«O apelo que faço aos governadores de todo o mundo é que nos possam tirar daqui o quanto antes. Porque é uma situação muito complicada. Resta-nos esperar o que vai acontecer», concluiu.