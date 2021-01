O futebolista internacional argelino Said Benrahma é reforço do West Ham até 2026, oriundo do Brentford, clube que o tinha cedido em outubro, com opção de compra definitiva no acordo por parte dos hammers.

O negócio, sem valores detalhados, foi confirmado na manhã desta sexta-feira pelo Brentford e pelo West Ham, clube pelo qual Benrahma já fez 14 jogos. Ainda não marcou, mas já fez duas assistências e ajudou à escalada na classificação na Premier League, onde o West Ham ocupa atualmente o quinto lugar.

Além do Brentford, Benrahma passou antes pelo futebol francês, no Châteauroux, Ajaccio, Nice e Angers.