O Goztepe saiu da visita ao Sakaryaspor com a vitória por 2-1 e os três pontos, mas o guarda-redes da equipa, o polaco Mateusz Lis, acabou o jogo muito mal na fotografia.

Com 2-0 a favor do Goztepe, no terceiro de cinco minutos de compensação, Lis recolocou a bola jogável, mas Kabongo Kasongo, do Sakaryaspor, apareceu-lhe nas costas e fez um dos golos mais fáceis da carreira.

Uma verdadeira oferta do guardião do Goztepe, mas que não serviu para a equipa da casa evitar o desaire.