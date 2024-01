O defesa-central italiano Leonardo Bonucci foi oficializado como reforço do Fenerbahçe, até ao final da temporada.

Campeão europeu pela squadra azzurra em 2018, Bonucci esteve apenas alguns meses na Alemanha, onde chegou no verão, depois de várias temporadas ligado à Juventus.

O jogador de 36 anos, segundo a nota do Union Berlim, onde era colega de Diogo Leite, esperava ter mais tempo de jogo. Ao serviço do emblema germânico, realizou 10 jogos (um golo) e a mudança para a Turquia também está relacionada com o desejo de ser chamado ao Euro 2024.

A equipa de Istambul, onde alinha Miguel Crespo, é líder do campeonato turco, com 50 pontos.