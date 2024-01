O empréstimo de Fábio Carvalho ao Leipzig não correu da melhor maneira, e de apesar de estar de regresso ao Liverpool, o internacional sub-21 português já tem novamente guia de marcha.

Nesse sentido, são vários os clubes do Championship interessados no médio, com destaque para o Hull City, o clube que estará mais perto de o contratar. Leicester e Southampton também estarão na corrida.

Quem também não se deu bem na Alemanha foi Leonardo Bonucci, ao serviço do Union Berlim. O defesa italiano está de saída do clube germânico e poderá reforçar o Fenerbahçe, isto depois de também ter sido apontado à Roma, de José Mourinho.

Mas há mais a acontecer em mais um dia de mercado de transferências, tanto por cá, com o Benfica e o Sporting ativos, como lá fora.

