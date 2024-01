O Galatasaray não foi além de um empate (1-1) na deslocação ao terreno do Sivasspor, em jogo em atraso da 16ª jornada da Super Liga da Turquia.

O alemão Demirbay até colocou a equipa visitante em vantagem, a fechar a primeira parte, mas uma grande penalidade convertida pelo guineense Koita, aos 86 minutos, deu a igualdade, num jogo com alguns momentos tensos.

Com este resultado, o Galatasaray caiu para a segunda posição, estando agora a dois pontos do líder Fenerbahce, que goleou o Konyaspor nesta jornada e termina a primeira volta do campeonato isolado na liderança.

O Sivasspor é 10º, com 25 pontos.

Noutra partida desta quinta-feira, o Trabzonspor bateu o Samsunspor por 2-1 e subiu à terceira posição, com 33 pontos, mais um do que o Besiktas, de Fernando Santos.

O Samsunspor está na zona de despromoção, com 18.