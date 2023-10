Se a Salernitana de Paulo Sousa tem desiludido e atravessa uma fase de sete jogos sem vencer, o mesmo não se pode dizer dos adeptos do emblema de Salerno, que no último fim de semana deram show nas bancadas.

Antes do duelo com o Inter de Milão (derrota por 4-0), no sábado, os adeptos da Salernitana exibiram várias tarjas numa das bancadas do estádio, onde assinalaram os 50 anos do célebre disco «The Dark Side of The Moon», dos Pink Floyd, além de terem deixado outras referências à banda.

As extremidades da coreografia destinaram-se a imagens do álbum «The Division Bell», enquanto, no meio, surgiu o emblema da Salernitana, numa relação direta com a música «Shine On You Crazy Diamond».

Uma verdadeira mistura entre o que de melhor tem a música e a beleza do futebol!

Ora veja: