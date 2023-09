O Inter de Milão goleou esta noite a Salernitana (4-0), de Paulo Sousa, em jogo da sétima jornada da Serie A italiana.

A três dias de receber o Benfica, Simone Inzaghi rodou alguns titulares da equipa nerazzurra, como por exemplo Lautaro Martínez, que começou no banco.

Mas depois de um nulo ao intervalo, Inzaghi chamou-o no início do segundo tempo e o argentino resolveu a partida com um… póquer. Golos aos 62, 77, 85 e 89 minutos.

Na Salernitana, Jovane, avançado emprestado pelo Sporting, saiu aos 79 minutos.

Com este resultado, o Inter continua a partilhar a liderança do campeonato com o rival, Milan – ambos têm 18 pontos. A Salernitana está no penúltimo lugar, com três pontos e ainda sem vitórias.