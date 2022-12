O ex-Sporting e Vitória, Raphinha, os ex-FC Porto, Danilo, Casemiro, Éder Militão, o ex-Benfica Ederson e o ex-Rio Ave Fabinho fazem parte da lista de 20 candidatos ao «Samba Gold», prémio que distingue o melhor futebolista brasileiro a atuar no estrangeiro.



Neymar, o vencedor em 2022, também está entre os nomeados.



Por sua vez, Ana Vitória e Nycole Raysla, jogadores do Benfica, estão entre as candidatas a vencer a distinção de melhor jogadora brasileiro a atuar fora do seu país.



Kayky, que passou sem sucesso pelo Paços de Ferreira nesta primeira metade da temporada, está entre os nomeados para melhor jogador sub-20.



Refira-se que a lista dos jogadores e jogadores foi definido por um grupo de especialistas. As votações estão abertas entre os dias 3 e 31 de janeiro.



Todos os candidatos



Os jogadores candidatos ao Samba Gold: Alisson (Liverpool), Antony (Man. United), Bremer (Juventus), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Man. United), Danilo (Juventus), Militão (Real Madrid), Ederson (Man. City), Fabinho (Liverpool), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Paquetá (West Ham), Marquinhos (PSG), Neymar (PSG), Coutinho (Aston Villa), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea) e Vinícius (Real Madrid).



As jogadoras candidatas ao Samba Gold: Ana Vitória (Benfica), Andressa Alves (Roma), Angelina (OL Reign), Antonia (Levante), Bruninha (NJ/NY Gotham FC), Debinha (North Carolina Courage), Gabi Nunes (Madrid CFF), Geyse (Barcelona) Giovana Queiroz (Everton), Ivana Fuso (Bayer Leverkusen), Kathellen (Real Madrid), Kerolin (North Carolina Courage), Lauren (Madrid CFF), Letícia Santos (Eintracht Frankfurt), Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride), Mónica Hickamnn (Madrid CFF), Nycola Raysla (Benfica), Rafaelle (Arsenal) e Tainara (Bayern Munique);



Os candidatos ao Samba Gold sub-20: Alexsander (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Ângelo (Santos), Deivid Washington (Santos), Endrick (Palmeiras), Erick Marcus (Vasco), Kayky (P. Ferreira), Marcos Leonardo (Santos), Marlon Gomes (Vasco), Marquinhos (Arsenal), Matheus França (Flamengo), Matheus Gonçalves (Flamengo), Matheus Martins (Fluminense), Matheus Nascimento (Botafogo), Robert Renan (Corinthians), Savinho (PSV), Victor Hugo (Flamengo), Vinícius Tobias (Real Madrid Castilla), Vítor Roque (Athletico Paranaense) e Werton (Flamengo).