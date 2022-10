Autor do golo da vitória do Benfica sobre o FC Porto, e melhor em campo no triunfo europeu sobre a Juventus, para o qual contribuiu com um «bis», Rafa atravessa um dos melhores momentos da carreira.

Perante as exibições do jogador do Benfica, Paulo Futre decidiu deixar um apelo, às portas do Mundial.

Embora Fernando Santos (que esteve na Luz a assistir ao jogo europeu) já tenha enviado à FIFA a lista de 55 jogadores pré-convocados para o Mundial, sem o nome de Rafa, que renunciou à Seleção, Paulo Futre pediu uma conversa entre selecionador e jogador.

«O Mundial está aí à esquina. Não sei o que se passou com o nosso selecionador Fernando Santos e o Rafa, mas o que eu sei é que nenhum selecionador deixaria um jogador com a forma que está agora o Rafa. E também sei que nenhum jogador profissional quer ficar em casa a ver o Mundial. Por isso, como ex-capitão da seleção portuguesa peço a ambos que se sentem e tentem limar os problemas que têm. façam isso por Portugal», disse Futre, em vídeo publicado nas redes sociais.

Tal como referido anteriormente, Fernando Santos já comunicou a lista dos 55 pré-convocados para o Campeonato do Mundo, sem Rafa incluido, devido à renúncia à «equipa das quinas».

A convocatória final será revelada dentro de duas semanas.