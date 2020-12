Portugal continua no quinto lugar do ranking FIFA depois da última atualização neste mês de dezembro que conta com poucas movimentações no top-ten da classificação.



A Bélgica vai terminar na liderança pelo terceiro ano consecutivo com 1780 pontos, seguida a curta distância pela França (1755) e pelo Brasil (1743). De resto, a lista dos dez primeiros mantém-se exatamente igual: Inglaterra é quarta, seguida de Portugal. Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália fecham o top-10.

O maior destaque deste ano é a Hungria que somou 44 pontos e subiu 12 lugares, entrando no top 50. Nota também para o Equador que conquistou 41 pontos em comparação com o ano passado (56.º lugar).