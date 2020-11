A Macedónia do Norte vive dias felizes no que diz respeito ao futebol após o apuramento inédito para a fase final do Europeu.

Ainda assim, o selecionador, Igor Angelovski, continua a lamentar as poucas opções que tem à disposição e até deu o exemplo de Stefan Ristovski, lateral do Sporting para o mostrar.

«O nosso problema é que temos poucas soluções. Vejam o caso do Ristovski: mal jogava no Parma, fica de fora no Sporting e para nós é intocável», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.

Recorde-se que na sexta-feira o empresário do jogador dos leões assumiu que Ristovski «está num momento de quase rutura com o Sporting».