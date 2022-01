O Canadá venceu na noite de domingo os Estados Unidos por 2-0, no duelo da 10.ª jornada da zona de qualificação da CONCACAF, aproximando-se assim de uma vaga para o Mundial 2022, a disputar no final do ano, no Qatar.

Com o médio do FC Porto Stephen Eustáquio no banco (juntou-se à seleção após infeção por covid-19) e com o central Steven Vitória, do Moreirense, a titular, o Canadá construiu o triunfo com golos de Cyle Larin (5m) e de Sam Adekugbe, já em tempo de compensação (90+5m).

Na equipa dos Estados Unidos, o defesa do Boavista, Reggie Cannon, entrou aos 76 minutos, para o lugar de Sergiño Dest, do Barcelona.

Nos outros três jogos, o México não foi além de um empate sem golos com a Costa Rica e viu o Panamá, que venceu a Jamaica por 3-2, aproximar-se do seu lugar, o último de qualificação direta.

Já El Salvador venceu na deslocação às Honduras, por 2-0, num jogo em que Jonathan Toro (Académica) e Bryan Rochez (Nacional) foram titulares nos hondurenhos. Um dos golos de El Salvador foi apontado pelo ex-Nacional e UD Oliveirense, Nelson Bonilla.

Os três primeiros classificados da fase final da zona CONCACAF qualificam-se diretamente para o Qatar2022, enquanto o quarto vai disputar um ‘play-off’ intercontinental. Faltam quatro jornadas para o final.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Canadá, 22 pontos

2.º: Estados Unidos, 18

3.º: México, 18

4.º: Panamá, 17

5.º: Costa Rica, 13

6.º: El Salvador, 9

7.º: Jamaica, 7

8.º: Honduras, 3