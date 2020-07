A Atalanta destacou-se no terceiro lugar da Série A esta quarta-feira depois de bater a Sampdória por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da liga italiana, ultrapassando o Inter e ficando agora a pisar os calcanhares da Lazio, segundo classificada, derrotada em Lecce na véspera.

A equipa de Bérgamo é definitivamente a grande sensação da atual edição da Série A e, já com quinze pontos de vantagem sobre a Roma de Paulo Fonseca, está muito perto de garantir a qualificação para a Liga dos Campeões.

Esta quarta-feira a equipa comandada por Gian Piero Gasperini bateu a Sampdória de Claudio Ranieri com dois golos nos últimos quinze minutos, com Rafael Toloi a abrir o marcador, aos 75, e Luis Muriel a aumentar a vantagem, aos 85. Um triunfo que deixa a Atalanta a apenas dois pontos da Lazio que, na terça-feira, perdeu em Lecce (1-2), e a nove do líder Juventus que também escorregou em San Siro diante do Milan (2-4).

A Roma regressou, entretanto, aos triunfos, ao bater o Parma no Estádio Olímpico por 2-1, aliviando a pressão sobre Paulo Fonseca. A equipa da capital segue no quinto lugar, mas a treze pontos do Inter que só joga esta quinta-feira e ocupa o último lugar de acesso à liga milionária. A equipa de Paulo Fonseca esteve a perder desde o minuto 9, altura em que Juraj Kucka converteu uma grande penalidade, mas acabou por empatar antes do intervalo, por Mkhitaryan. Já na segunda parte, aos 57 minutos, Jordan Veretout marcou o golo da reviravolta.

O Nápoles também foi vencer a Génova por 2-1 e segue com os mesmos pontos do que a Roma, nas duas posições que dão acesso à Liga Europa. Com Mário Rui na defesa do flanco esquerdo, os napolitanos venceram com golos de Dries Mertens (45m) e Hirving Lozano (66m), enquanto Goldaniga (49m) marcou para a equipa da casa.

Ainda esta quarta-feira, o Torino recebeu e bateu o Brescia por 3-1, o Sassuolo foi a Bolonha vencer por 2-1, enquanto a Fiorentina não foi além de um nulo diante do Cagliari.

Quando faltam sete jornadas para o final do campeonato, Génova (27 pontos), Brescia (21) e SPAL (19) ocupam os lugares de despromoção, mas Lecce (28), Sampdória (32), Udinese (32), Torino (34) e Fiorentina (35) ainda não podem dormir à sombra da bananeira.