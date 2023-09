Depois da derrota com o FC Porto e de um empate no campeonato, o Shakhtar Donetsk apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da Taça da Ucrânia, ao vencer por 3-0 na visita ao Veres Rivne.

O jogo chegou ao intervalo empatado a zero, mas, na segunda parte, Kashchuk (65m), Bondarenko (68m) e Ocheretko (90+1m) fizeram os golos do adversário do FC Porto na Champions.

O Shakhtar, diga-se, é recordista da Taça da Ucrânia, com 13 troféus, em igualdade com o Dínamo Kiev.