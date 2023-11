Dale Houghton, adepto do Sheffield Wednesday, é condenado a 12 semanas de prisão, com suspensão de 18 meses, depois de ter erguido e gozado com uma fotografia de Bradley Lower, uma criança adepta do Sunderland que faleceu com cancro em 2017.

O episódio ocorreu na derrota do Sheffield Wednesday, por 3-0, frente ao Sunderland, a 29 de setembro de 2023.

O porta-voz do Sheffield Wednesday referiu que não havia lugar para tais «ações deploráveis» em Hillsborough e que «não toleraremos de forma alguma este tipo de comportamento e os nossos pensamentos permanecem com a família e os amigos de Bradley».

No Tribunal de Magistrados de Sheffield, esta sexta-feira, Dale Houghton foi também condenado a realizar 200 horas de trabalho comunitário, acrescendo às 12 semanas de pena suspensa.

Bradley Lower foi diagnosticado com neuroblastoma, um cancro terminal, quando tinha apenas 18 meses e acabou por morrer, aos seis anos de idade, a 7 de julho de 2017. Acarinhado por todos os adeptos do Sunderland, o jovem adepto tornou-se a mascote do clube e criou uma amizade tão forte com Jermain Defoe que se tornaram "melhores amigos", como se refere o ex-avançado inglês.