A seleção sub-23 do Brasil, que está em Marrocos para disputar jogos particulares contra a seleção local, relatou este sábado a «sensação terrível» vivida aquando do sismo de magnitude 6,8 que atingiu solo marroquino na sexta-feira. Entre o grupo está o futebolista do Benfica, Morato.

O antigo futebolista Branco, que passou pelo FC Porto e é o atual coordenador técnico das seleções jovens, descreveu o que a seleção brasileira sentiu nas últimas horas.

«Sentimos um tremor muito forte, uma sensação terrível. A cama começou a balançar, de um lado para o outro. Também vi os candeeiros a balançar. Já tinha passado por isso três vezes. Mas ontem [ndr: sexta-feira] foi forte. Corri para o armário, peguei nos meus telemóveis e passaporte e saí a correr, a chamar os atletas para que descessem pela escada, em busca de um abrigo, contou Branco, em declarações à CBF.

Também o médio Paulinho, do Atlético Mineiro, falou aos canais da Confederação sobre o susto vivido com o sismo.

«Eu estava deitado e comecei a sentir a cama a tremer. Levantei-me assustado, olhei para o candeeiro e vi que estava a abanar. Aí, saí do quarto. Foi um susto, procurámos segurança. Fomos muito bem tratados e orientados e seguimos para a área da piscina por precaução, um lugar mais aberto. Infelizmente já sabemos do número de mortos, é algo muito grave, nós ficamos sentidos e prestamos a nossa solidariedade a todo o povo marroquino e aos que estão a ajudar em busca dessas pessoas», notou.

Em comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) referiu, na tarde desta sexta-feira, que «a delegação da seleção pré-olímpica está em segurança em Fez, cidade que não foi afetada pelo sismo», dando ainda conta dos procedimentos aquando do sismo.

«Os atletas e integrantes da comissão técnica sentiram o tremor na noite de sexta. Por questão de segurança, todos ficaram próximos da piscina do hotel cerca de uma hora até voltarem aos seus quartos», refere a CBF, na mesma nota.

Na quinta-feira, os sub-23 de Marrocos venceram o Brasil por 1-0. Para segunda-feira, e pelo menos para já, estava outro jogo agendado entre as duas seleções, às 19 horas.

O sismo que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira já causou mais de mil mortos e 1.200 feridos e provocou danos generalizados na região de Marraquexe, importante destino turístico marroquino.