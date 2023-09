A UEFA anunciou, este sábado, que vai ser cumprido um minuto de silêncio antes do início de cada jogo de seleções e de clubes até 21 de setembro, em memória das vítimas do sismo que atingiu Marrocos na sexta-feira.

«Os pensamentos do futebol europeu estão com o povo de Marrocos nestes tempos difíceis. As vítimas do trágico sismo serão lembradas em todos os jogos de seleções nacionais e competições de clubes», divulgou o organismo, em comunicado.

O sismo que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira causou, para já, mais de mil mortos e de 1.200 feridos.

O epicentro registou-se na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, importante destino turístico onde houve danos generalizados.

O sismo foi ainda sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.